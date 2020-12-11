美承認摩洛哥對西撒哈拉主權 聯合國稱其立場沒變

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（法新社紐約聯合國總部10日電） 聯合國（UN）今天表示，在美國承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）地區的主權後，聯合國對此爭議地區的立場「並未改變」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）認為，「這個問題的解決方案仍然能從安全理事會決議找到」。杜雅里克稱聯合國立場「並未改變」。

西撒哈拉過去為西班牙殖民地，摩洛哥與由阿爾及利亞撐腰的波利薩里歐陣線（Polisario Front）在當地領土爭端已存在數十年。尋求獨立建國的波利薩里歐陣線近來單方宣布，結束與摩洛哥歷時30年的停火協議。

杜雅里克說，古特瑞斯傳遞給兩方的訊息是，避免採取任何可能進一步加劇衝突情勢的行動。

聯合國在該區部署維和部隊監督停火，同時有意籌辦公投來解決當地領土爭議。相關公投原定1992年舉行，但因摩洛哥拒絕任何獨立選項、只能接受自治而停擺。

上任聯合國西撒哈拉問題特使柯勒（Horst Koehler）自2019年辭職後，至今無人遞補這個職位。

在聯合國，西撒哈拉是少數幾個由安理會定期處理的議題，但僅限於閉門會議。

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，摩洛哥成為今年第4個與以色列關係正常化的阿拉伯國家。作為協議的一部分。川普同意承認摩洛哥對西撒哈拉地區的主權。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）

© 2020 AFP