美按摩院槍案亞裔6死 林書豪、詹姆斯譴責

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（法新社洛杉磯17日電） 8名在美國亞特蘭大按摩院的槍擊案中喪命的人里，有6人是亞裔女性，這樣仇視亞裔的行為，讓詹姆斯、林書豪紛紛發聲譴責。

21歲白人男子朗恩（Robert Aaron Long），16日在美國南部喬治亞洲（Georgia）的按摩水療館殺害包含女性被害人在內的8人。

有關當局強調，槍手犯案的動機尚未確定，但槍擊事件讓亞裔美國人感到震驚。在2019冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延期間，亞裔美國人面臨性暴力增加的情況。

手握4枚美國職籃NBA冠軍戒指的洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在推文中說：「對於在亞特蘭大Aromatherapy Spa發生的事，我在今晚要對所有被害人的家屬和整個亞裔社群獻上我的慰問之意…那真的很愚蠢，同時也很悲慘。」

史上第一個進入NBA的華裔美籍球員林書豪，對於槍擊案十分痛心，他推文表達了他的沉痛與希望。

林書豪推文說：「這真的太讓人心碎了…為這個世界禱告。致我的亞裔美國人大家庭，請花點時間哀悼，但也請了解，你們是被關愛的、被看見的，且重要的。我們必須持續站出來、為此發聲、團結在一起，並為改變這一切努力。我們絕不能喪失希望。」

© 2021 AFP