美振興協議難產影響新冠肺炎疫苗利多 亞股走勢分歧

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（法新社香港11日電） 儘管全球陸續傳出新冠肺炎疫苗接種計畫，激勵投資人信心；但美國國會的振興方案協商仍陷入膠着，各地染疫人數也還在攀升，不斷影響利多行情。亞洲股市今天收盤漲多跌少。

儘管大多數市場觀察家相信，隨着2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫苗接種計畫陸續執行，明年全球經濟將以強健力道復蘇。但眼前各國仍飽受新一波疫情之苦，相關立即衝擊持續影響股市表現。

令投資人頭痛的一大原因，是美國國會議員無法達成一份新的振興方案協議，而距離會期結束只剩短短幾周。

聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）目前支持白宮提出的9160億美元方案，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則偏好一份規模略小的兩黨提案。

同一時間，美國公布連串經濟數據惡化；但分析師原本寄望，政治人物會因此更努力達成一份協議。最新數據顯示，上周美國申請失業給付人數躍增13萬7000人，遠高於預期，反映出地方首長為防堵疫情採取的嚴格措施，帶來經濟衝擊。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）表示：「如果申請失業金人數如此出乎意料躍增，以及染疫人數攀升，都無法讓美國國會山莊議員集中心思，很難想像還有什麼能吸引他們關注。」

美國股市昨天收盤漲跌互見，道瓊和標普500指數收低，那斯達克指數則收紅。

亞洲股市今天表現則較佳，香港、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉、吉隆坡、曼谷和雅加達股市全數收高，但東京、上海、雪梨和新加坡股市收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP