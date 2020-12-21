美振興方案利多不敵疫情升溫 亞股走勢分歧

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（法新社香港21日電） 美國國會新振興經濟方案的利多消息，不敵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例飆升，及英格蘭宣布實施嚴格封城措施的利空消息，亞股今天走勢分歧，其中泰國股市跌幅超過5%。

歷經連月來痛苦互不相讓的談判，美國會議員昨天宣布達成規模近9000億美元的最新振興經濟方案。

聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在聲明中說：「我們已經達成一項金額近9000億美元的振興方案。這方案的目標在協助掙紮求生、等候已久的美國人。」

眾議院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）和民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）也表示，這項振興方案「在疫情加速升溫之際，帶來拯救生命和援助美國民眾生計亟需的資金」。

雖然這在外界預料之中，仍讓市場鬆了一口氣。此外，美國當局也在周末批准莫德納（Moderna）生產的疫苗，替莫德納疫苗本周開打鋪路。

不過，就在諸多好消息傳出之際，也有多國正在和疫情飆升奮戰，經濟受到重創。其中最嚴重的國家是英國，倫敦當局取消耶誕節鬆綁防疫措施的計畫。

第一阿布達比銀行（First Abu Dhabi Bank）分析師巴拉德（Simon Ballard ）說：「對很多人來說，2020年年終來得太慢了」

「我們預期不少市場參與者的新年願望是現在的疫苗問世和初步配送施打，代表着令人疲憊衰弱的隧道盡頭出現光明。」

日股日經指數收跌0.18%；港股恆生指數收挫0.72% ；澳洲股市收跌0.08%；印度孟買股市收盤重挫3.0%；曼谷股市大跌5.44%。

上海綜合股價指數收漲0.76%；台北股市收漲0.95% ；首爾股市收漲0.23%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP