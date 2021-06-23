美採取執法行動 查封伊朗國營新聞網站

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（法新社華盛頓22日電） 美國執法單位查封兩個伊朗國營新聞媒體，分別是新聞電視台（Press TV ）和全球衛星電視台Al-Alam；葉門叛軍組織「青年運動」的馬拉西電視台（Al-Masirah TV）也遭查封。

連進上述網站後，畫面顯示「美國政府已查封此網站，作為執法行動的一環」，上頭還有美國聯邦調查局（FBI）和商務部的封鎖印。

新聞電視台是伊朗主要的英語廣播電台，Al-Alam則是伊朗主要的阿拉伯語新聞台。

Al-Alam母公司伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting，IRIB）報導，巴勒斯坦廣播媒體「巴勒斯坦今日」（Palestine-Al Youm）和一個阿拉伯語宗教文化頻道等網域也遭查封。

在伊拉克，與獲伊朗撐腰團體及與黎巴嫩軍政分支「真主黨」（Hezbollah）有關的網域，也遭美國司法部凍結。

IRIB指控美國打壓言論自由，並和以色列、沙烏地阿拉伯一起「封鎖暴露美國同盟在此地區罪行的媒體組織」。

葉門「青年運動」在其政治分支網站上，譴責「美國這種沒收版權的竊盜行為」。

他們說：「美國政府查禁馬西拉電視台網站不僅無正當理由，甚至未事先通知。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP