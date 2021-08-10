美控白俄羅斯殘酷鎮壓反對派 宣布實施新制裁

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（法新社華盛頓9日電） 美國今天對白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權實施新制裁，指控他對反對派進行「殘酷」鎮壓。

美國總統拜登在聲明中指出：「一年前的今日，白俄羅斯人民設法讓自己的聲音被聽見，並透過最基本的民主表現－也就是選舉，來塑造自己的未來。」

拜登說：「魯卡申柯政權不但沒有尊重白俄羅斯人民的明確意願，而是在選舉中作出舞弊行為，接着又以殘酷鎮壓來使異議人士噤聲。」

他說：「魯卡申柯政權的作為，是不惜代價用非法手段來掌權」。

拜登簽署一項行政命令，擴大自2006年以來對白俄實施的制裁，對象羅列了白俄官員、企業主管和公司行號。

最新的制裁針對白俄經濟的各個部門，包括銀行、國防、能源、建築和運輸。

同樣成為制裁目標的還有白俄國家奧林匹克委員會（Belarusian National Olympic Committee），這個委員會遭控協助洗錢、逃避制裁以及未能「保護白俄運動員免於政治歧視和鎮壓」。

白俄女子田徑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）在東京奧運期間尋求庇護，以避免被迫搭機返國。她聲稱在批評教練後，擔心自己的人身安全。

美國制裁的另個目標，則是白俄的鉀肥生產商Belaruskali OAO。根據行政命令，Belaruskali OAO是全球最大鉀肥生產商之一，也是「白俄政權非法財富的來源」。

支持魯卡申柯政權的知名企業主管，以及包括私人銀行Absolut Bank在內等15家公司也同樣受到制裁。

魯卡申柯自1994年執政以來，持續鎮壓反對派人士，而在去年大選後，更掀起前所未見的抗議活動。

英國政府也宣布，將拒絕讓白俄的航空班機飛過英國領空或降落在英國，並以白俄羅斯「持續破壞民主與違反人權」為由，擴大金融制裁範圍。

美國宣布實施最新制裁的時機，正值美國與白俄羅斯總統主要盟友、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）緊張升高之際。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP