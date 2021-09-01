美撤軍終結20年阿富汗戰爭 塔利班慶祝勝利

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（法新社喀布爾31日電） 在美國最後一批部隊撤離，結束在阿富汗20年戰爭後，強硬的伊斯蘭組織塔利班（Taliban）今天慶祝勝利，再度奪回政權。

美軍在喀布爾（Kabul）機場監督空運超過12萬3000人的瘋狂大撤離後，棄守這座機場，讓美國最長的軍事衝突在昨晚進到尾聲。

塔利班戰士很快的進到機場，在喀布爾四處對空鳴槍以示慶祝。911恐怖攻擊後，美國2001年進到阿富汗，以塔利班支持蓋達組織（Al-Qaeda）為由推翻阿富汗政府。這是塔利班自此之後首度奪回政權。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）幾個小時後在機場跑道上告訴記者:「恭喜阿富汗…這場勝利是屬於我們所有人的。」他說，塔利班的勝利是給「其他侵略者學到的一課」。

阿富汗第2大城坎達哈（Kandahar）數以千計支持者也湧上街頭慶祝。

即便如此，許多阿富汗人對塔利班1996年到2001年統治施行的嚴格律法感到恐懼。那些律法在對待女性方式和殘酷的司法體系聲名狼籍。

塔利班一再承諾，他們這次會以更具包容性的方式治理國家。穆賈希德也堅持表示會采這樣的做法。

他說:「我們想和美國及世界各國維持良好關係，我們十分期待和他們所有國家維持良好外交關係。」

© 2021 AFP