美擴大施打COVID-19疫苗追加劑 18歲以上皆可打

（法新社華盛頓19日電） 美國今天批准所有接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗或莫德納（Moderna）疫苗的18歲以上成人都可接種追加劑。時序入冬，美國正面臨新一波COVID-19疫情。

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法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）代理局長伍考克（Janet Woodcock）表示，這項新決定「有助於針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）提供持續的保護力，包括預防住院和病故等嚴重後果發生」。

食藥局先前就已允許，接種嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗的人，在間隔兩個月後，可接種追加劑。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）召集的專家小組隨後認可了擴大接種追加劑資格的決定，並明確建議所有50歲以上者都應接種追加劑，即使沒有潛在健康狀況。

疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）正式簽准專家小組的建議，並說追加劑「在我們邁向冬季假期時，是加強我們抵禦病毒能力的重要公衛工具」。

媒體提到，美國疾管中心並未說所有成人都應接種追加劑。針對18歲至49歲的年齡層，個人若願意，即可接種；但屬於50歲至64歲年齡層的所有人都應接種追加劑，而不是僅限那些因原有健康狀況而蒙受風險的人。

食藥局表示，這項決定是基於資料顯示，數以百計接種輝瑞/BNT或莫德納疫苗的人都對追加劑產生強烈的免疫反應。

至少6個月前接種過輝瑞/BNT疫苗或莫德納疫苗第2劑的成人都可接種追加劑。

根據最新數據，美國各地病例迅速增加，每天新增感染人數平均達8萬8000人。美國是全球疫情最嚴重的國家，累計逾76萬人病故。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP