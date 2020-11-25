美政府待COVID-19疫苗獲授權 擬發放首批640萬劑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓24日電） 美國官員透露，政府規畫在美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國企業BioNTech研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗獲得緊急使用授權後，提供640萬劑給全美各地。

美國食品暨藥物管理局（FDA）委員會將於12月10日開會決定是否批准緊急使用授權申請，因此發放疫苗的計畫可能在這天之後很快就展開。

負責疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的陸軍上將柏納（Gustave Perna）表示，12月底前將可取得約4000萬劑疫苗。

這些數量包括美國莫德納生物技術公司（Moderna）及美國國家衛生研究院（NIH）研發的另一款疫苗；莫德納上周公布疫苗效力的初步結果，且也快要提出緊急使用授權的申請。

輝瑞的疫苗必須一直貯存在攝氏零下70度的條件，輝瑞為此研發了附乾冰的特製容器，以便維持疫苗在冷藏狀態下長達15天。

柏納說，美國64個行政管轄區，包括50州、首府華盛頓特區及波多黎各和印第安保留區等地區，會收到以各自人口規模為依據來分配的疫苗數量，各地已於20日獲知全美第一批640萬劑疫苗的分配數字。

聯邦政府也會建議哪些人應優先接種疫苗，可能包括年長者、高風險人口及第一線工作人員，但地方政府可自行做最後決定。

衛生部長艾薩（Alex Azar）說，疫苗取得授權後48小時內，將開始在安養院施打，政府為此已與藥妝連鎖業者CVS Health進行合作。

© 2020 AFP