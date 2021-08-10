美政府承諾檢視911機密文件 擬擇要公布

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（法新社華盛頓9日電） 美國官員今天承諾檢視與2001年9月11日恐怖攻擊事件相關的機密文件，判斷哪些資料可以公諸於世，讓多年來反覆要求資訊公開的罹難者家屬得以如願。

美國聯邦調查局（FBI）在寫給紐約南區檢察官的信中表示，FBI「已決定檢討」過去不披露某些敏感文件的特權，並「確認適合公布的額外資訊」。

信中提到，FBI探員「將儘快滾動式地披露這類資訊」。

多年來，911事件罹難者的家屬對沙烏地阿拉伯及其他據信為共犯的國家發起法律戰，要求揭露沙國政府官員在事件中可能扮演的角色等相關資訊，FBI今天在信中做出的承諾與此有關。

在法律爭論中，歷屆美國政府都以國家機密為由，不公開某些文件。

但今年一月上任的總統拜登透過聲明表示，他樂見FBI的決定。他說：「我的政府致力於確保在法律下儘可能透明，並遵守有關援引國家機密特權的嚴格規定。」

美國正準備紀念911事件20周年，規畫在紐約舉行莊嚴儀式，拜登也預定出席。

部分911事件倖存者、救難人員和罹難者家屬日前要求拜登公布詳述沙國政府官員與攻擊案關聯的FBI文件，否則不歡迎他出席今年的紀念活動。

罹難者家屬對FBI寫給檢方的信函抱持懷疑態度。一名罹難者之子伊格森（Brett Eagleson ）說：「很不幸地…我們過去聽了很多空洞的承諾。」

伊格森在聲明中說，美國政府相關單位和FBI「大可立即行動，拿出文件」。

© 2021 AFP