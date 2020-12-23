美政府機構遇駭 拜登：必讓攻擊方付代價

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德拉瓦州威明頓22日電） 美國總統當選人拜登（Joe Biden）今天表示，對美國聯邦機構發動大規模網路攻擊的一方必將承擔後果，此外也抨擊現任總統川普淡化這場網攻的威脅性。

這起上周發現的駭客攻擊至少滲透5、6個聯邦政府機構，據傳國務院、商務部、能源部、國土安全部都遭波及，並讓數千家美國企業曝險。

美國官員表示，這是美國多年來遭逢最嚴重的一起電腦安全缺口事件。

拜登今天在耶誕前夕對美國人民發表談話時說道：「我們不能讓此事懸而未決。」

「這代表要清楚、公開地說明發動攻擊的人是誰，並採取有意義的手段來向他們究責。」

拜登明年1月才將宣誓就任，但目前已經開始接收重要國安事件簡報。他表示，這起網攻事件波及範圍有多廣，目前仍不明朗。

拜登並在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）回應川普指網攻已獲控制說法時說：「我看不到半點情況獲得控制的證據。」

拜登指出：「這位總統甚至還沒查出誰該為此負責。」

他警告，他1月20日一宣誓就任，會立刻採取報復行動。「當我了解（網攻）傷害程度，和誰應該正式為此負責，我保證會做出回應，以其人之道還其人之身。」

他說：「有很多選擇，不過我現在暫且不做討論。」

他指控川普失職，未能保護國家，且「不合常理地淡化攻擊事件的嚴重性」。

他說：「接下來這4周捍衛美國利益仍是他身為總統的職責。」

「這件事發生在川普當家期間，他卻沒把事顧好。」拜登說：「放心，即使他不認真看待此事，我會。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP