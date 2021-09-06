美數據疲軟緩解量化寬鬆退場疑慮 亞股多收高

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（法新社香港6日電） 亞股今天多收高，美國公布8月新增就業人數遠低於預估，市場預期聯邦準備理事會（Fed）大規模購債計畫退場行動將暫緩。日股則在市場預期最新刺激方案情況下，延續上周漲勢。

美國3日公布備受關注的就業報告顯示，8月新增就業人數僅約預估人數的1/3，主要受到Delta變異株疫情的影響。

觀察家表示，就業數據顯示，今年伊始強勁的復蘇似乎慢了下來，聯準會可以多等一點時間，再逐步縮減購債計畫。

K2資產管理公司（K2 Asset Management）的鮑伯拉斯（George Boubouras）告訴彭博：「這強化Delta變異株對經濟現況的衝擊，決策者因此必須隨機應變，保持靈活。」

「這升高某種形式的振興措施在可預見的未來，仍將維持在系統內的可能性。」

亞股今天多延續上周漲勢，日股日經指數收漲1.8%，來到29659.89點。港股恆生指數收揚1.0%，來到26163.63點。上海綜合股價指數收高1.1%，來到3621.86點。

至於其他亞股方面，首爾、新加坡、雪梨和威靈頓股市都收漲。台北、馬尼拉和曼谷股市皆收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP