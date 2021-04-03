美日南韓安全高層會談 同意持續施壓北韓邁向非核

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓2日電） 美國、南韓和日本今天在關於北韓的核子及彈道飛彈計畫上，展現齊一陣線。同時，美國總統拜登政府也將完成對北韓政策的檢視工作。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和日本國家安全保障局（NSS）局長北村滋、南韓國家安保室長徐薰（Suh Hoon），今天在美國馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的美國海軍軍官學校（U.S. Naval Academy）舉行會談。

他們在聯合聲明中說，他們共同關切北韓的核子及彈道飛彈計畫，並承諾合作邁向非核化。

聲明提到，3國也同意，國際社會必須完全執行聯合國安全理事會關於北韓的各項決議，以「預防核擴散，合作加強嚇阻力，並維持朝鮮半島的和平穩定」。 此外，3國代表還討論到合作應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、氣候變遷等其他挑戰的意義，以及促使緬甸立即恢復民主。

拜登政府正檢視美國對北韓政策，已進入最後階段。前總統川普先前3度與北韓領袖金正恩會面，拜登嚴厲批評，稱川普的作為給了金正恩正當性，但拜登也說，他在外交上仍對北韓開放。

一般預期，拜登政府官員會支持美國與北韓恢復較低級別的會談，而不是高風險、戲劇化的高峰會。

© 2021 AFP