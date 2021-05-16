美最大輸油公司遭網攻後 宣布全面恢復正常營運

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（法新社華盛頓15日電） 美國最大燃料管線營運業者「殖民管線」遭網攻後，被迫關閉其輸油管線網絡，殖民管線今天表示，已全面恢復正常營運，緩和了部分疑慮，但未立即終結影響美東各州的汽油短缺。

「殖民管線公司」（Colonial Pipeline）13日晚宣布，停擺的管線系統已重啟運作，但也表示，可能得耗費數日，供應鏈才會恢復正常。

但總部設在喬治亞州的殖民管線今天在推特發文表示，已全面恢復正常營運，「每小時輸送數百萬加侖給我們服務的市場」。

華盛頓當局認為，是位於俄羅斯境內的網路犯罪集團「黑暗面」（Darkside），鎖定殖民管線發動勒索軟體攻擊。

黑暗面使用的電腦伺服器於14日遭身分不明人士關閉。資安業者「記錄未來」（Recorded Future）表示，黑暗面已經在網路貼文中承認，無法連線部落格和付費用的特定伺服器。但據稱是在收到殖民管線支付500萬美元贖金後，才遭逢此情事。

美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）在有線電視新聞網（CNN）表示，美國官員很可能已對俄羅斯領導人施加極大壓力，要求關閉那個駭客組織。

殖民管線的網絡短暫停擺，引發恐慌搶購，從佛羅里達州到馬里蘭州，到處可見驚慌汽車駕駛在加油站前大排長龍。暴增的需求導致全國平均汽油價飆漲至每加侖3美元以上，是自2014年底以來頭一遭。

油價追蹤網站GasBuddy表示，81%華府特區加油站今天仍缺油，雖然多個東部州境內情況已好很多。

殖民管線是美國規模最大燃料管線營運業者，透過其管線從德州墨西哥灣沿岸煉油廠，輸送汽油、柴油、噴氣燃料及其他油品至美國東岸，服務5000萬消費者。

© 2021 AFP