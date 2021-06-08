美最大輸油管商遇駭案 司法部：已追回逾半贖金

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（法新社華盛頓7日電） 美國司法部今天宣布，殖民管線公司先前遭網路攻擊，被迫向駭客支付440萬美元贖金後，當局已成功追回其中230萬美元贖金，對這起美國史上最具破壞性的網攻給予一記重擊。

司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）說，調查人員已經追回63.7個比特幣，目前市值約230萬美元（約新台幣6430萬元）。

全美最大燃料管線營運業者殖民管線公司（Colonial Pipeline）系統上個月遭遇網路攻擊，導致美國東岸加油站出現燃油嚴重短缺問題，殖民管線共向駭客支付75個比特幣，當時價值約440萬美元（約新台幣1.23億元）。

摩納可說，司法部已「找到並追回」殖民管線所支付的大部分贖金，「今天，我們反敗為勝，撂倒『黑暗面』（Darkside）」。摩納可指的是外界普遍認為是這起網路攻擊背後的駭客團體。

摩納可並未詳細說明當局是如何從黑暗面手中追回這筆贖金，但分析人士認為，其中可能涉及美國聯邦調查局（FBI）調查人員與美國軍方的網路戰行動。

根據今天提交的宣誓書，FBI擁有解鎖駭客比特幣錢包的密鑰；目前尚不清楚FBI如何取得這把密鑰。

殖民管線公司與全球最大肉品供應商的美國子公司JBS USA相繼遇駭後，白宮上周敦促企業高層和商界領袖加強安全措施，以防受到勒索軟體攻擊。

聯邦調查局副局長阿巴特（Paul Abbate）今天在記者會中說，黑暗面是總部設於俄羅斯的網路犯罪組織。

阿巴特表示，FBI已在追蹤超過100種勒索軟體。至少有90家美國企業深受黑暗面所害，包括製造商和醫療保健產品供應商。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨天表示，拜登政府正在研究抵禦勒索軟體攻擊的所有選項，而拜登本月會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）時，也會討論相關議題。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP