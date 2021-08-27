美最高法院封殺暫停驅逐禁令 恐成防疫破口

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（法新社華盛頓27日電） 美國最高法院今天裁定，在未得國會授權下，拜登政府不得續延暫停驅逐禁令。這意味受到疫情影響而拖欠房租的數百萬名租客，不再受這項臨時禁令保護，但也可能導致防疫破口。

法新社報導，最高法院在6比3的判決中，站在聲稱自己是不合理措施受害者的房東這方，並主張任何禁令的延長應由國會、而非衛生官員決定。

根據法院未署名的絕大多數意見，美國疾病管制暨預防中心（CDC）近來通過在疫區暫時禁止驅逐房客的命令，已�u越其職權。

在這8頁的多數意見上寫着：「這應交由國會而不是CDC決定，公共利益是否值得採取進一步行動。」

然而最高法院3位自由派大法官提出異議，理由是擔心驅逐令恐加劇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株傳播。

最高法院的多數意見認為，CDC在未經國會明確授權的情況下，依法無權於8月3日起延長暫時禁止驅逐令2個月。

CDC在2020年9月宣布這項暫停驅逐禁令，這項禁令經過多次延長後，原訂7月31日屆滿失效。

拜登政府先前呼籲國會批准延長暫停驅逐禁令，但在夏季休會前都未果。

在民主黨施壓下，CDC以疫情造成的公衛風險為由頒布新的暫停驅逐禁令，如今最高法院終結此新暫時禁令。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，「Delta變異株確診人數在全美各地顯着飆升之際」，拜登政府對於最高法院封殺暫停驅逐禁令「感到失望」。

聲明說，這項暫停驅逐禁令「在整個疫情期間，透過避免病毒傳播來挽救人命」。

© 2021 AFP