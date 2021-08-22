美東新英格蘭地區嚴陣以待熱帶風暴亨瑞

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（法新社紐約22日電） 熱帶風暴亨瑞21日升級為颶風，22日又減弱為熱帶風暴，預計稍晚登陸美國東岸地區。目前新英格蘭與紐約長島地區仍嚴陣以待，密切注意可能出現的洪災、強風與停電狀況。

截至21日晚間，亨瑞（Henri）的警報範圍涵蓋紐約市等東北部沿岸大片地區。當地居民原本準備迎接30 年來第一個登陸新英格蘭地區的颶風，如今亨瑞雖遭降級為熱帶風暴，民眾仍不敢鬆懈。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center, NHC）在22日上午7時的通報中表示，亨瑞現位於紐約州長島蒙托克角（Montauk Point）東南方80公里處，最大持續風速接近每小時113公里。

稍早紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）告訴民眾，亨瑞預計於22日中午左右登陸長島，「影響將持續約26 小時」。他警告，郊區部分地區可能發生「重大停電、水災」，還形容亨瑞來勢洶洶，致災程度「堪比一次心臟病發作」。

古莫已於21日宣布紐約州進入緊急狀態，並出動500名國民兵協助因應。

NHC警告，亨瑞預計將為受影響地區帶來75到150毫米的降雨，特定地區的最大降雨量可達近250毫米。

根據NHC發言人費爾傑恩（Dennis Feltgen）的說法，上一個登陸新英格蘭地區的颶風是1991年來襲、造成至少17人死亡的鮑柏颶風（Hurricane Bob）。上一個登陸長島的颶風則是1985年的葛麗雅颶風（Hurricane Gloria）。

© 2021 AFP