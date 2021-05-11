美東輸油管線遭駭客網攻停擺 俄羅斯否認涉入

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（法新社莫斯科11日電） 美國最大燃油管線營運業者「殖民管線公司」遭駭客發動勒索軟體攻擊，被迫關閉美東最大管線系統。美國指控，攻擊的幕後主使據點是在俄羅斯，俄方今天斷然否認。

俄羅斯駐美國大使館透過聲明表示：「我們斷然否認個別記者缺乏根據的虛構指控，並重申，俄羅斯不在虛擬空間從事『惡意』活動。」

美國總統拜登昨天說，並無證據顯示俄羅斯政府涉入這起網路攻擊案，但有跡象顯示勒索軟體的據點「在俄羅斯」。拜登表示：「他們（指俄方）有責任處理這個問題。」

美國聯邦調查局（FBI）指出，攻擊「殖民管線公司」（Colonial Pipeline）的駭客團體是「黑暗面」（DarkSide），這個飄忽不定的組織去年開始活動，企圖鎖住企業電腦系統，勒索贖金。

俄羅斯大使館表示，俄羅斯政府一再主張與美方就國際資訊安全議題展開對話，去年也建議美國直接聯繫「俄羅斯國家計算機事件協調中心」（Russian National Coordination Center for Computer Incidents）以處理這類議題。

俄羅斯使館在臉書張貼聲明表示：「目前，使館沒有任何美方要求協助的相關資訊。」

© 2021 AFP