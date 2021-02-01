美東遭冬季風暴襲擊 料將帶來大雪

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（法新社華盛頓31日電） 美國首都今天被靄靄白雪覆蓋，在冬季風暴持續影響下，包括紐約等大城所在的美國東北，預料將會出現厚厚的積雪。

美國國家氣象局（National Weather Service）發布風暴警報，範圍涵蓋數以千萬計人口居住的維吉尼亞州（Virginia）至緬因州（Maine），紐約州南部、新澤西州（New Jersey）東北部與康乃狄克州（Connecticut）西南部部分地區的降雪量料將達到18英寸到24英寸（約45至60公分）。

風暴預計今晚抵達，新澤西州長墨菲（Phil Murphy）已發布緊急狀態，讓有關當局能關閉道路、疏散住戶和調度公共安全所需的設備。

此外，墨菲也下令全州大眾運輸工具明天暫停提供服務，並與公用事業公司協調因應可能發生停電。

他在推特（Twitter）敦促新澤西州居民：「讓你們的裝置充飽電，若遇停電，請立即回報。」

根據國家氣象局提供的資料，風暴上周侵襲加州，帶來豪雨與超過6英尺（約182.88公分）積雪，接着移往中西部地區，芝加哥積雪達8英寸（約20.32公分）。

華盛頓昨晚開始降雪，國家氣象局發布警報，華盛頓至馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）一帶的積雪估計將達3英寸至5英寸（約7.6至12.7公分）。

風暴對這個地區的影響料將持續到後天（2月2日），降下冰、霰和凍雨。

根據白宮官員所言，總統拜登今天與顧問會商，討論「冬季風暴即將來襲等一連串問題」，還有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗和經濟紓困方案。

與此同時，華盛頓州居民趕忙到室外欣賞雪景，享受堆雪人和滑雪橇的樂趣。

© 2021 AFP