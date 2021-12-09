美核准阿斯特捷利康合成抗體 供無法打疫苗者使用

（法新社華盛頓8日電） 美國食品暨藥物管理局（FDA）今天核准使用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）研發的合成抗體，幫助對疫苗有不良反應的民眾預防感染COVID-19。

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FDA警告，對於建議接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人而言，阿斯特捷利康公司研發的藥物Evusheld「並不是疫苗的替代品」，僅核准用在免疫系統虛弱或因醫療因素無法接種疫苗的民眾身上，例如強烈過敏反應等。

在那些情況下，可對12歲以上民眾注射Evusheld。

Evusheld結合了兩種合成抗體，分別為tixagevimab與cilgavimab，以連續兩次肌肉注射給藥。這些抗體可以鎖定病毒的棘狀蛋白，協助免疫系統抵禦病毒入侵。

FDA表示，在尚未接觸到病毒前，這種療法「可有效預防染疫6個月」。

FDA指出，不能對已感染病毒的患者注射Evusheld，但阿斯特捷利康正在測試對患者注射的效果。

注射後的副作用可能包括過敏反應、注射點出血、頭痛與疲倦。

FDA是根據Evusheld的臨床試驗結果予以核准，試驗對象是未接種疫苗的59歲以上民眾、慢性病患者或染疫高風險者，共有3500名受試者用藥，同時有1700人注射安慰劑。試驗結果顯示，Evusheld可讓感染COVID-19風險降低77%。

雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals Inc.）與禮來公司（Eli Lilly & Co.）研發的兩種抗體雞尾酒療法，目前在美國獲核准用於預防感染COVID-19，但只能用在不久前接觸到病毒、或接觸病毒機率很高的人身上，像是長照機構或監獄員工。

© 2021 AFP