美槍擊釀8死 兇嫌：想戒掉上按摩院的癮才開槍

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（法新社亞特蘭大17日電） 美國亞特蘭大3家按摩水療館昨天接連發生槍擊，8名死者里6人是亞裔女性，令美國亞裔惴惴不安。兇嫌告訴警方並非仇視亞裔，犯案是為「戒除上按摩院的癮」。

警方表示涉嫌犯下這3起攻擊案的21歲白人男子朗恩（Robert Aaron Long）否認犯案動機是種族主義，但當局仍要釐清犯案原因。

契洛基郡（Cherokee County）警局警監貝克（JayBaker）在記者會上說，兇嫌聲稱對槍擊事件負責，且自認有「性成癮」。

兇嫌告訴警方他以前常光顧按摩館，這次是為「想消除誘惑」而開槍。貝克表示，兇嫌「堅稱自己並非出於種族主義動機」，但貝克也強調，警方目前調查「仍處於初步階段」。

根據媒體報導，有4人在亞特蘭大郊區阿克沃斯市（Acworth）附近的「楊記亞洲按摩館」（Young'sAsian Massage）遇害、1人受傷；警方在亞特蘭大東北區的另外兩家水療店，又發現有4名女性身亡。

當局今天以8項殺人罪和1項嚴重攻擊罪起訴朗恩。貝克說，朗恩落網後表示「原本要前往佛羅里達州犯案」，鎖定某種類型的色情行業。

近幾個月，有關亞裔美國人遭攻擊的報導特別多，受害人主要是年長者；維權人士認為，這種趨勢在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間更加嚴重，因為前總統川普等人把這場疫情歸咎於「中國病毒」。

當地的亞裔美國社群代表樸山姆（Sam Park，音譯）在亞特蘭大市對法新社說：「過去一年，許多人命喪黃泉。種族主義和歧視事件層出不窮，亞裔美國人因疫情大流行淪為代罪羔羊，在生活中遭遇的暴力事件激增。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP