美槍枝暴力泛濫 製造商20年生產逾1億把槍

（法新社華盛頓17日電） 最新的美國政府報告顯示，自2000年來的20年間，美國槍枝製造商為商業市場生產超過1.39億把槍，光是在2020年，就生產了1130萬把。

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司法部報告指出，同一期間另外進口了7100萬把槍枝，僅出口了750萬把，凸顯美國個人武器泛濫，導致槍枝暴力、謀殺和自殺事件激增。

報告說，儘管美國人喜歡的是許多大規模槍擊事件中可見的半自動突襲步槍，大量買進的卻是愈來愈便宜、易於使用且精準的半自動9mm手槍，警察如今使用的大多是這款手槍。

此外，報告也顯示，當局面臨著未註冊「幽靈槍」的激增，這些槍枝的零件可以在網上購買並使用3D列印機製造，而手槍和短管步槍的威力和殺傷力與大規模槍擊事件中的半自動步槍一樣強大。

司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）說：「唯有掌握最佳可用資訊，並動用最有效的工具和研究來強化我們的努力，才能解決當前的暴力事件增加。」

「這份報告是朝此方向邁出的重要一步。司法部將繼續搜集必要資訊，以便針對槍枝暴力最重要的驅動因素調整我們的方法，並讓槍手遠離街頭。」

美國大規模槍擊事件層出不窮，在紐約州水牛城，一名18歲白人男子14日在種族主義仇恨的驅使下，使用突襲步槍殺害10名非裔美國人；南加州橘郡（Orange County）城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）15日也發生槍擊案，釀成1死5傷；至於在威斯康辛州密爾瓦基市，市中心娛樂區一晚就有20多人在槍擊事件中受傷。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）上周表示，美國槍枝死亡人數在2020年發生「歷史性」增長，這可能是受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行和貧困所影響。

美國2020年發生1萬9350起槍枝殺人案，比2019年暴增近35%；槍枝自殺案有2萬4245例，增幅1.5%。

美國2020年的槍枝兇殺率是每10萬居民6.1起，創下逾25年來最高。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP