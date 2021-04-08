美槍枝暴力猖獗 拜登將祭連串因應措施

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（法新社華盛頓8日電） 美國白宮官員表示，總統拜登今天將公布一連串槍枝管制措施，以遏止國內猖獗的槍枝暴力問題，特別是防止無法追蹤的「幽靈槍枝」擴散。

美國槍擊事件層出不窮，科羅拉多州、喬治亞州和加州最近接連發生大規模槍擊案，更凸顯國內槍枝暴力泛濫，民主黨施壓拜登政府，要求採取作為因應相關威脅。

槍枝管制在美國屬政治高度敏感議題，除了採取相對適度的措施外，拜登也將提名擁護槍枝管制的齊普曼（David Chipman）擔任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms andExplosives）局長。菸酒槍炮及爆裂物管理局隸屬司法部，是負責對菸酒槍炮徵稅、執法和釋法的機構。

自2015年以來，菸酒槍炮及爆裂物管理局一直沒有局長人選獲得聯邦參議院同意，反映出與槍枝管制有關情事缺乏政治統一性。

拜登政府高階官員告訴記者，齊普曼是菸酒槍炮及爆裂物管理局的老將，他也曾為槍枝管制倡議團體效力，在執行槍枝法律方面，沒人「可以做得比他好」。

這名匿名官員表示，拜登將祭出6項措施，「以對付槍枝暴力這種公衛流行病」，包括有關「防止幽靈槍枝擴散」的新規。

他說，幽靈槍枝特別令人擔憂，因為「無法追蹤」在犯罪現場發現的這些自製武器。

其他措施包括加強支持參與解決社區暴力問題的機構，並下令有關當局提出2000年以來美國槍枝走私的首份全面報告。

根據統計，每年有近4萬名美國人死於槍口之下，其中有一半以上是自殺。

白宮在聲明中說：「槍枝暴力奪走許多人命，每一天都為全國各地社區留下持久性創傷。」

「事實上，全國各地城市正處於兇殺案數量呈破紀錄成長的狀態中，這種暴力不成比例地影響美國非裔和棕色族群。總統致力採取行動，減少各種形式的槍枝暴力。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP