美槍枝製造商股東通過提案 要求做影響評估報告

（法新社紐約2日電） 美國近來發生多起大規模槍擊案後，槍枝製造商斯特姆儒格公司（Sturm Ruger）股東今天表決通過，要求公司董事會委託第三方針對公司業務對人權造成的影響，進行評估報告。

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跨信仰企業責任中心（Interfaith Center on Corporate Responsibility, ICCR）發表聲明表示，斯特姆儒格的年度會議上通過一項ICCR成員的提案，要求評估其業務對人權造成的影響。ICCR也是斯特姆儒格的股東。

「提案者成功說服其他的股東，槍枝製造商不能放棄他們的角色和責任，必須協助遏阻他們向大眾販售的產品被用來犯下大屠殺。」

成立於1949年的斯特姆儒格未能立即向法新社證實這項投票的結果。斯特姆儒格曾呼籲股東反對這項不具約束力的提案。

就在這項提案表決的8天前，一名槍手在德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）一所小學殺害19名學童和2名教師，而不到3周前，紐約州水牛城發生一起造成10死的槍擊案。

就在這項投票表決後數小時，另一名槍手在奧克拉荷馬州杜爾沙 （Tulsa）一家醫院開槍，造成至少4死。警方表示，槍手也已經死亡。

在尤瓦爾迪鎮和水牛城犯案槍械都是半自動AR-15步槍，並不是斯特姆儒格生產槍枝。

但斯特姆儒格是美國為數不多的上市槍枝製造商之一，和史密斯威森（Smith & Wesson）一樣，因此必須公開負責。

這項提案呼籲斯特姆儒格董事會委託第三方，針對該公司的決策、商業行為和產品是否對人權造成影響，進行評估建議報告。

當中寫到：「儒格出售武器給平民，是在假設這些武器會被安全使用的情況下，且情況多為如此，但對於產品濫用的嚴重威脅和對社會造成的傷害，儒格的治理結構、政策或做法，並未考慮，而這些卻可以減輕這種威脅。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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