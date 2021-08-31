美歌手勞凱利遭指控 男子稱青少年時被性侵

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（法新社紐約30日電） 美國節奏藍調歌手勞凱利（R. Kelly）性侵案開庭，根據首位做出不利勞凱利證詞的男子表示，當他還是一名青少年時，勞凱利曾在問他「願為音樂付出」什麼之後，對他性侵。

這位化名路易斯（Louis）的男子今天出庭作證表示，他和勞凱利的隨扈有往來。他曾經試圖行賄一名可能對勞凱利做出不利證詞的女性，而在2021年認罪。

現年32年歲的路易斯表示，他2016年首次碰到勞凱利，當時他17歲，在芝加哥郊區麥當勞速食店當夜班。

路易斯告訴布魯克林（Brooklyn ）聯邦法庭，勞凱利把自己的電話號碼給了他。

路易斯曾和父母一同前往參加勞凱利家派對。勞凱利在派對後告訴他，倘若他可以自己前來更好。還說路易斯可以在他的錄音室表演，他或許會提供音樂產業的一些建議。

路易斯說，勞凱利以做音樂為幌子邀他，兩人一度在勞凱利家見面，接着又前往一間獨立車庫，內有拳擊場地與健身房。

路易斯說：「他問我，願為音樂付出什麼。」路易斯還說，勞凱利問他是否有性幻想，然後進行口交。之後勞凱利告訴他，這是兩人間的秘密，還說「我們現在是一家人，我們是兄弟」。

勞凱利涉性侵2019年被捕，路易斯曾行賄一名可能對勞凱利不利的證人，希望這位可能的證人不要和檢方合作。路易斯今天出庭作證，是他今年2月和檢方達成認罪合作協議的一部分。

檢方提呈多名指控者的證詞，指控勞凱利在過去20多年涉及性侵、身體與情感傷害等罪行。

54歲的勞凱利否認所有被控罪名。倘若所有罪名確定，他將面臨10年有期徒刑乃至終生監禁。

© 2021 AFP