美歐技術貿易合作 象徵大西洋兩岸恢復良好關係

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（法新社匹茲堡29日電） 美歐官員今天矢言聯手處理眾多技術和貿易方面的問題，以確保半導體供應並抗衡中國支配的局面。

法新社報導，美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）今天在成立大會展示一份冗長的待辦事項清單，然而其中最重要的成就，或許是美國前總統川普政府搞壞美歐關係後重新恢復雙方良好關係的象徵。

美歐召開高階會議之際，全球產業正因關鍵半導體缺貨，導致汽車等生產作業受到影響並推升價格上漲。

美歐這次峰會也着眼於強制性勞役、人工智慧、數位隱私和對人權行動主義者的線上保護，以及監測外國對主要產業投資並掌控敏感產品出口。

美歐官員在會議最後公報中指出，「我們打算合作以提升共享經濟成長，嘉惠美歐勞工（並）促長泛大西洋貿易投資關係。」

TTC是拜登今年6月參與布魯塞爾（Brussels）高峰會的產物，他當時試圖修復因川普對貿易對手和盟友大動作而受損的關係，以及近期失策激怒了歐盟當局。

歐美關係最大芒刺是川普時代對歐洲輸美鋼鋁的加徵關稅，目前拜登暫停對歐洲加徵鋼鋁關稅措施但並未撤除。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP