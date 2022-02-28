美歐祭金融核彈制裁俄 油價飆升盧布重貶

（法新社香港28日電） 美英與歐盟聯手將俄羅斯部分銀行逐出SWIFT支付系統，對俄國入侵烏克蘭祭出新一輪制裁，今天引髮油價飆升、股市震顫，憂心出現一波全球能源危機加劇已嚴重的通膨。

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俄國總統蒲亭24日下令部隊越界入侵烏克蘭，震撼國際交易市場，投資人憂心富含天然資源可出口的烏克蘭會陷入冗長戰爭。

蒲亭昨天更下令俄軍核威懾部隊提升戰備，讓投資人又嚇出一身冷汗。

原本市場在25日看西方國家對俄國的制裁不重，以為不致影響到世界第3大石油出口國的俄國外銷，當前供需吃緊惡化有限，但美歐決定將部分俄國銀行逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），並把制裁矛頭指向俄國高層如外長拉夫羅夫等，市場情緒驟變。

美歐還禁止一切與俄國央行的往來，引發盧布重貶。

彭博（Bloomberg News）彙整的數據指出，離岸市場交易中盧布兌美元彙率下跌29%，盧布兌美元跌至117.817比1。

位於休士頓的美國「里鮑石油諮詢公司」（Lipow Oil Associates）總裁里鮑（Andy Lipow）說：「把一些俄國銀行逐出SWIFT，恐打亂石油供應，因為買賣雙方需花時間適應新運作規則。」

紐約西德州中級原油油價大漲6.27%，來到每桶97.33美元，倫敦布倫特原油則上漲5.24%，報每桶103.06美元。

© 2022 AFP