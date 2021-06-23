美民主黨推投票改革法案 遭參院共和黨人阻擋

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（法新社華盛頓22日電） 美國共和黨籍聯邦參議員今天全力阻撓，破壞民主黨保護投票權與擴大所有美國人投票管道的努力，在川普毫無證據地指控選舉舞弊的多個月後，這個議題依舊引爆衝突。

在野的共和黨團結一致，阻擋民主黨推動一項全面性法案，即數十年來最廣泛的聯邦選舉改革法案，不理會更新選舉法所獲得的廣大跨黨派公眾支持。

民主黨人提出「民享法案」（For the People Act ），以因應共和黨人在數十州頒布的嚴格新投票法。這些措施包括限制郵寄選票、宣布向等待投票的選民遞水為犯法，並限制周日早上投票時間，以不讓非裔教堂舉辦「用靈魂投票」（souls to the polls）活動，已經招致批評人士嚴詞抨擊。

這項歷史性的民主黨法案「參議院1號法案」（S1），目的在確保美國人可郵寄投票，並透過所有管道提早投票與使用投票箱。

這項法案也改革競選財務法，並試圖遏止不公正地畫分選區，或偏袒某黨重畫選舉，已於今年3月在聯邦眾議院通過。

不過，這項法案未能在民主與共和黨各佔50席的聯邦參議院過關。在今天一個程序性的投票中，需要60票才能推進該法案的辯論，兩黨在投票中依政黨路線投票，結果50票比50票，使得該法案停滯不前。

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）向共和黨同僚提出最後請求，但共和黨人還是沒有動搖。

他說：「難道我們要讓史上最不誠實的總統持續從內部毒害我們的民主？或者我們要挺身捍衛好幾代美國人組織、上街遊行、奮鬥與誓死維護的權力，也就是神聖不可侵犯的投票權？」

© 2021 AFP