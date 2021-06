美民主黨推投票改革法案 遭參院共和黨人阻擋

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓22日電) 美國共和黨籍聯邦參議員今天全力阻撓,破壞民主黨保護投票權與擴大所有美國人投票管道的努力,在川普毫無證據地指控選舉舞弊的多個月後,這個議題依舊引爆衝突。

在野的共和黨團結一致,阻擋民主黨推動一項全面性法案,即數十年來最廣泛的聯邦選舉改革法案,不理會更新選舉法所獲得的廣大跨黨派公眾支持。

民主黨人提出「民享法案」(For the People Act ),以因應共和黨人在數十州頒布的嚴格新投票法。這些措施包括限制郵寄選票、宣布向等待投票的選民遞水為犯法,並限制周日早上投票時間,以不讓非裔教堂舉辦「用靈魂投票」(souls to the polls)活動,已經招致批評人士嚴詞抨擊。

這項歷史性的民主黨法案「參議院1號法案」(S1),目的在確保美國人可郵寄投票,並透過所有管道提早投票與使用投票箱。

這項法案也改革競選財務法,並試圖遏止不公正地畫分選區,或偏袒某黨重畫選舉,已於今年3月在聯邦眾議院通過。

不過,這項法案未能在民主與共和黨各佔50席的聯邦參議院過關。在今天一個程序性的投票中,需要60票才能推進該法案的辯論,兩黨在投票中依政黨路線投票,結果50票比50票,使得該法案停滯不前。

聯邦參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)向共和黨同僚提出最後請求,但共和黨人還是沒有動搖。

他說:「難道我們要讓史上最不誠實的總統持續從內部毒害我們的民主?或者我們要挺身捍衛好幾代美國人組織、上街遊行、奮鬥與誓死維護的權力,也就是神聖不可侵犯的投票權?」

