美民調：82%美民眾對中國持負面看法

（法新社華盛頓28日電） 美國皮尤研究中心民調顯示，2/3的美國民眾將中國視為美國的最主要競爭對手，82%美國民眾對中國持負面看法。

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對於中俄的夥伴關係，皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布民調顯示，約62%受訪者感到擔憂；對中國影響美國政策感到擔憂的有47%、擔憂中國軍事力量的有43%，對中國經濟競爭以及對兩岸關係緊張感到擔憂的則各為35%。

66%受訪美國民眾認為近年來中國在世界舞台的影響力逐漸擴大，約43%受訪者認為中國是世界第一大經濟體，和認為美國為世界第一大經濟體相同。這與2020年的民調相比有重大改變，當時僅約32%受訪者視中國為第一大經濟體，52%民眾認為美國才是。

中國的實力與影響力也被視為是美國日益增長的威脅。民調顯示，67%受訪者將中國視為主要威脅，較2020年上升5個百分點。

過去一年，美國民眾對中國有負面看法的比例也略有增長，達到82%，其中40%感到非常負面。與2021年相比，負面觀感增加6個百分點。

這項調查於今年3月訪調3581名美國成年人完成。

© 2022 AFP