美法官判決 暫停對小米投資禁令

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（法新社華盛頓12日電） 美國聯邦地方法官今天下令，暫時中止針對小米公司下達的投資禁令。前總統川普卸任前，國防部以國家安全為由將小米等9家中國企業列入黑名單，禁止美國人投資。

川普在去年卸任6天之前，為加強留給下任政府的對中貿易戰，而連連宣布對付小米、中國海洋石油總公司（CNOOC）與短影音平台TikTok等中國企業的措施。

其中小米是被美國國防部歸類為「與共產中國軍方有關」的9家企業之一，禁止美國人投資。

華盛頓聯邦地方法官康崔拉斯（Rudolph Contreras）今天判決，美國國防部與財政部「這項有關國家安全利益受到威脅的說法不具說服力」。

康崔拉斯下達臨時禁制令，將小米從黑名單移除，暫停執行對小米的投資禁令。

小米今年1月針對被列入黑名單一事提起法律訴訟，指美方作法「不正確」，「剝奪小米的正當法律程序」。小米去年取代蘋果（Apple），成為全球第3大手機廠。

康崔拉斯作出判決的同一天，美國監管機關認定，華為與中興通訊（ZTE）是對美國國家安全構成威脅的中國電信設備廠商之一，顯示美中關係緩和的希望不大。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）

© 2021 AFP