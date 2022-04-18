美洲人權法院籲別特赦 秘魯前總統藤森再入院

（法新社利馬17日電） 秘魯監獄當局表示，前總統藤森謙也今天再度送醫治療，這是他一個月內第2次住院。藤森因在總統任內違反人道罪正在獄中服刑，美洲人權法院日前敦促秘魯勿釋放藤森。

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83歲的藤森謙也（Alberto Fujimori）被判25年徒刑，目前已服刑15年。秘魯國家監獄局（National Penitentiary Institute）在推特上表示，藤森血壓下降、心律不整，被緊急送醫，目前情況穩定。

法新社報導，藤森稍後被送往診所持續觀察。

藤森的呼吸系統、神經系統和高血壓問題反覆發作，去年10月進行心臟手術，今年3月3日因嚴重心律不整住院。他在醫院待11天後，再度回到單獨監禁的牢房。

藤森在2017年12月獲時任秘魯總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）特赦，引發社會不滿與示威抗議；秘魯最高法院於2018年10月裁定撤銷特赦，藤森再度回到牢獄。

今年3月17日，秘魯憲法法院（Constitutional Court）裁定恢復藤森在2017年獲得的「人道特赦」；但一周前美洲人權法院（Inter-American Court of Human Rights，IACHR）敦促秘魯勿在人道特赦下釋放藤森。

利馬當局已表示會遵從美洲人權法院的任何決定。

藤森在1990年到2000年擔任秘魯總統，被控1991年和1992年下令軍中行刑隊執行兩起屠殺任務，以反恐為藉口殺害25人，因而違反人道罪判刑25年。（譯者：紀錦玲）

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