美洲疫情升溫 11月染疫人數激增近30%

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（法新社華盛頓2日電） 泛美衛生組織（PAHO）今天發布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）11月分病例數據，並警告指出，全美洲在一個月內病例總數就激增將近30%。

法新社報導，泛美衛生組織數據顯示，截至10月底止，北美洲、南美洲、中美洲以及加勒比海地區，染疫人數為2050萬。

然而到了11月分，染疫總數又增加600多萬例，增至2690萬人。

泛美衛生組織主任埃蒂安（Carissa Etienne）表示，該數據包括北美創單日新高紀錄病例。

埃蒂安也說，美國境內染疫住院患者已超過9萬6000人，住院人數創下疫情爆發以來最高紀錄。

美國單日新增病例超過15萬，尤其感恩節期間數以百萬計美國人冒險搭機返鄉過節，恐引發疫情迅速飆升。

另外，加拿大療養院以及輔助式居住設施也出現新疫情，與巴西和古巴一樣，激增病例令人擔憂。埃蒂安指出，在南美洲，過去幾周巴西有好幾個州的病例增加，但阿根廷病例持續減少。

法新社根據官方資料統計，截至格林威治標準時間（GMT）2日18時（台灣時間3日2時），全球已有近150萬人染疫病歿，超過6400萬人確診感染。（實習編譯：羅楚瑜/核稿：劉學源）

© 2020 AFP