美洲高峰會落幕 拜登為移民做出承諾

（法新社洛杉磯10日電） 美國總統拜登今天引領20個美洲國家做出承諾，要在移民議題上共同努力，讓移民擁有安全和尊嚴。

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洛杉磯舉行為期一周的美洲高峰會（Summit of the Americas）落幕之際，拜登（Joe Biden）承諾要盡更大心力，並發表一項有關移民的聯合宣言，內容在很大程度上是讓現有安排正式化，而非制定新政策。

這項宣言呼籲讓「所有移民擁有安全和尊嚴」，但也要求執法部門加強合作。

拜登過去承諾會比前任總統川普（Donald Trump）對待移民的方式更為人道，他今天宣布6500萬美元預算來支持在美國農場工作的合法季節性移工。

儘管墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）抵制出席，以抗議華府將3個極左國家古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉排除在峰會外，但墨國外交部長仍稱許美方努力。

墨西哥是美國在移民問題上的重要夥伴，兩國共享長達3145公里的邊界。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，峰會的結果「非常正面」，包括拜登呼籲在經濟和「關於移民的區域做法」等議題共同合作。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）

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