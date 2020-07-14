特朗普將撤銷國際學生簽證“新規”

美國地區法官柏洛茲(Allison Burroughs)於7月14日在一場聽證會上宣布，特朗普政府已經與哈佛大學和麻省理工學院達成一份協議，美國政府將取消總統特朗普關於“滯留美國的國際學生必須參加至少一門課堂教學，才能繼續留在美國”的新政。取消這一限制之後，國際學生在上網課期間即可以居住在美國。

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7月13日，美國17個州和哥倫比亞特區（首都華盛頓）起訴特朗普政府，反對國際學生簽證新規。該新規禁止國際學生在上網課期間居住在美國，要求國際學生必須接受面授課程，否則將面臨“包括但不僅限於驅逐的後果”。

在這之前，美國移民和海關執法局(ICE)上周宣布，課程全部在網上進行的國際學生將被要求離開美國，取消了之前給予學生簽證持有者豁免的計畫。

馬薩諸塞州檢察總長毛拉希利(Maura Healey)說：“特朗普政府甚至沒有試圖解釋這一毫無意義的規定的依據，這一規定迫使學校在繼續招收國際學生和保護校園的健康和安全之間做出選擇。”

訴訟認為，政府頒布新規的方式違反了《行政程序法》。訴訟指出，參加起訴的地區共有1124所大學與學院，在2019年總共招收國際學生37.3萬人，為當年經濟貢獻超140億美元。

在此之前，哈佛大學和麻省理工學院上周提起了類似的訴訟，其他高等教育機構也提起了訴訟。