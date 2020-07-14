美國17年來首次執行聯邦死刑

根據美國聯邦最高法院14日作出的裁決，一名47歲男子當天在中西部印第安納州一所聯邦監獄以注射方式被執行死刑。這是美國17年來首次執行聯邦死刑。

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這名男子身背三條人命案。丹尼爾·劉易斯·李(Daniel Lee)1996年因殺害一對夫妻和他們的8歲女兒被判死刑，這一判決原定於13日下午執行。

但是，13日上午，位於華盛頓的聯邦地區法院法官要求美國司法部推遲原定於今年7月和8月執行的4個死刑判決，其中包括對李的判決，理由是相關死刑方案存在法律爭議。美國司法部當即向巡迴上訴法院申訴，被拒絕後，又向聯邦最高法院提出上訴。

聯邦最高法院於東部時間14日凌晨以5票贊成、4票反對的裁決結果，撤銷了下級法院關於暫緩執行聯邦死刑的決定。

東部時間當日8點07分，李在中西部印第安納州一所聯邦監獄被以藥物注射方式處死。

近年來美國執行死刑數量以及死刑犯數量逐漸下降，越來越多的州立法停止執行死刑或在實踐中不再執行死刑。美國圍繞死刑的一大爭議在於執行死刑的手段，注射和電擊法均引發質疑。

據報道，美國上一次執行聯邦死刑是在2003年，當時一名男子因綁架、強姦和謀殺一名年輕女兵被處死。