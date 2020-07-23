美國務院稱中國休士頓總領事用假證件護送他人出境露餡

紐約時報報道，國務院一名官員稱，中國駐休士頓總領事館最高官員不久前被發現使用假證件護送其他中國人出境喬治布什國際機場。此外，根據前美國中情局官員分析，中國如果關閉美駐武漢總領事使館作為報復，美還可容忍，但如關閉香港總領事館，緊張局勢難免升級。

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美國國務院周三突然下令，中國在72小時內必須關閉休士頓的總領事館，理由是“為了保護美國人知識產權和個人資料”。國務院發言人同時說：“美國將不會容忍中華人民共和國觸犯我國的主權以及對我國人民的恫嚇。”

紐約時報就事件訪問了國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell），史迪威說，休士頓的中國中領事館從事“破壞性活動”早已罄竹難書，是美國研究結果遭到盜竊的中心。

他向紐約時報舉出一例：不久前，中國駐休士頓的總領事，以及另外兩名外交官員在喬治布什國際機場閘口護從其他中國人離境時，被發現行使虛假證明。

史迪威又說，中國最近6個月對美國的科技盜竊有所加速，可能與研發新冠狀病毒疫苗有關，儘管他沒有提出證據。

此外，外交政策雜誌引述美國前中情局CIA局長海頓（Michael Hayden）的幕僚長費法（Larry Pfeiffer）說：“如果他們（中國）想避免局勢升級，下令關閉美國駐武漢總領事館不失是一個還可以的選擇，但如果選擇關閉香港或上海使館，則絕對被視為一個行動的升級。”他並且指出，由於武漢爆發疫情緣故，美國駐當地的使館人員早已走得七七八八。