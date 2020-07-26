《亂世佳人》中“德·哈維蘭”病逝 享年104歲

好萊塢傳奇巨星德·哈維蘭（Olivia de Havilland）於7月26日在巴黎家中安詳去世，享年104歲。1950年代，德哈維蘭開始在巴黎定居，丈夫是《巴黎競賽畫報》記者嘎朗特 (Pierre Galante)。息影後她很少在公共場合出現。2003年她出席了第75屆奧斯卡頒獎晚會。

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2003年凱瑟琳·赫本逝世後，奧麗維亞·德哈維蘭和妹妹瓊·芳登被認為是好萊塢1930年代和1940年代最後的兩位頂尖女演員。

1916年出生於東京的奧利維婭·德·哈維蘭和她的妹妹瓊·芳登(Joan)，在他們的父母分居後與他們的母親一起搬到了加利福尼亞。奧利維婭·德·哈維蘭 和妹妹都是十幾歲的時候在好萊塢拍片。她們從青年到中年都保持着優雅的風韻。

奧利維婭·德·哈維蘭曾兩次獲得奧斯卡最佳女主角獎。贏得了全世界看過這部電影的2億多觀眾的心。而她的妹妹也是一位著名影星—《蝴蝶夢》的主演瓊·芳登。

奧利維婭·德·哈維蘭曾因《亂世佳人》獲得奧斯卡最佳女配角提名。 40年代為演藝高峰，代表作包括《風流種子》、《毒龍潭》、和《千金小姐》。她的獎項包括兩座奧斯卡最佳女主角獎、兩座金球獎、和一座威尼斯影展最佳女演員獎。