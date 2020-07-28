孟晚舟律師要求公開情報部門資料以證明美加同謀

中國電訊設備巨頭華為集團財務高管孟晚舟的律師團隊27日向加拿大渥太華聯邦法院提出新要求，希望法院公開孟晚舟2018年12月1日在溫哥華機場被捕前後的多項資料的完整版，以便證明加拿大與美國聯邦調查局同謀製造了孟晚舟案。

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孟晚舟的律師團隊27日在渥太華聯邦法院的視訊聽證會上提出了此項要求。

他們要求公開的這些資料寫成的時間分別在孟晚舟2018年12月1日在溫哥華機場被捕之前和之後。這些情報部門的資料此前已經公開，但公開版本有多處被塗抹掩蓋。孟晚舟律師團隊認為，公開這些資料的完整版本可以證明美國與加拿大同謀構陷孟晚舟。

律師團成員之一Scott Fenton當日在視訊聽證會上指出，孟晚舟被捕當天先在溫哥華機場被加拿大海關問話三個小時，卻不知道究竟所謂何事。此後才被正式宣布逮捕。在他來，這種做法違反了當事人在引渡程序下被捕應有的權利，因為在長達3個小時的問話中，有關方面從未向孟晚舟說明任何扣押她的理由。

但加拿大司法部代表Robert Frater反對公開相關資料完整版，也否認陰謀構陷說，認為這些只是根據一些無足輕重的講話得出的異想天開的結論。

早些時候，加拿大外交部一名負責人曾向溫哥華法院表示，公開這些資料有可能惡化中加兩國關係，並讓一些加拿大人處境危險。

加拿大警方於2018年12月1日應美國的引渡要求，在溫哥華機場逮捕了過境轉機的孟晚舟。美國聯邦調查局指控孟晚舟在華為集團一家子公司在伊朗的業務中，沒有如實提供資訊，違反了美國對伊朗的制裁措施。

孟晚舟被捕幾天後，前加拿大外交官康明凱和加拿大商人斯帕弗先後在中國被捕，並於今年6月被正式指控間諜罪名。美歐國家普遍認為，這兩名加拿大人被捕是北京方面對孟晚舟被捕採取的報復措施。

渥太華聯邦法院視訊聽證會將延後在本周四，也就是7月30日重新閉門開庭。