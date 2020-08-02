蓬佩奧：特朗普數天內將對中國軟體公司採取行動

美國國務卿蓬佩奧8月2日表示說，美國總統特朗普很快將對直接將數據資料持續提供給中國政府的中國軟體企業採取行動，原因是這些企業的行為可能損害美國國家安全。

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特朗普7月31日已表示，他將動用緊急經濟權力法或發布行政命令，禁止中國的字節跳動公司（ByteDance）旗下快速竄紅的抖音TikTok影音軟體在美國營運。美國當局擔憂抖音TikTok可能成為北京搜集情報的工具。

蓬佩奧在福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目《周日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）上表示：特朗普總統已經說“受夠了”，我們將解決這個問題。因此針對一些和中國共產黨有關聯的軟體帶來的廣泛國安風險，他將在未來幾天採取行動。