“龍飛船”成功由太空返回地球 特朗普推文祝賀

8月2日下午2點48分左右，班肯（Bob Behnken）與赫利（Doug Hurley）乘坐“龍飛船”返回地球，在墨西哥灣海上降落。美國總統特朗普祝賀返回地球。太空探索技術公司負責人對班肯和赫利說，歡迎你們返回地球！感謝你們乘坐SpaceX公司開發的航天器“龍飛船”。

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據美國太空探索技術公司SpaceX官網報導，最後一階段任務將耗時19個小時，在美東時間8月2日下午2時48分在位於美國佛羅里達州西部的墨西哥灣降落。

目前，颶風伊薩亞斯（Isaias）正侵襲墨西哥灣。美國航空航天局（NASA）一度考慮延後返回地球計畫，但最終決定如期舉行。

美國國家航空航天局和私人宇航公司SpaceX都選擇佛羅里達州的彭薩科拉（Pensacola）沿海作為“龍飛船”8月2日的首要降落地點，美國空軍2日對“伊薩亞斯”的行進路線進行跟蹤，着陸地點有可能改為墨西哥灣，在海上降落。

美國太空人上一次在海上降落，要追溯到1975年7月，此後太空人多數使用航空局NASA的穿梭機、或俄國聯盟號在陸地降落。

自2011年穿梭機隊退役後，美國一直租用俄羅斯“聯盟號”（Soyuz）太空船載人到國際太空站，美國航空航天局（NASA）為提升效率，把新載人太空船的研製外判給私人企業，包括美國太空探索技術公司SpaceX和波音。

美國太空探索技術公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在“龍飛船”升空時曾強調，雖然順利但不敢高興得太早，因為“降落可以比升空危險得多……我們必須確保他們安全歸來，並確定我們做足一切準備工夫，將降落風險減到最低”。

兩個月前，5月30日下午3點22分，班肯與赫利乘坐美國SpaceX “獵鷹9”號（Falcon 9）火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角的肯尼迪宇航中心發射升空。13分鐘後，龍飛船與第二節助推火箭分離，幾分鐘後進入地球運行軌道。