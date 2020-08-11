美要求香港製品標中國制 港府強烈反對

根據美國政府宣布的新規，香港貨品產地來源未來將標記為“中國”，不得再貼“香港製造”的標籤。港府發言人8月11日說，此舉將帶來混亂，也可能違反世貿組織規定，對此強烈反對。美國聯邦公報11日發布公告，規定“公告發布45天後”，也就是9月25日起，香港製貨品必須標示來源地是“中國”，原因是香港已確定不再擁有充分自治權，足以享有不同於中國的待遇。

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美國對香港貨品產地來源標記的新規定，源於美國於7月14日發出的“香港正常化”行政命令，這項行政命令終止給予香港的優惠待遇。

根據香港特區政府新聞公報，港府發言人說，這反映美國無視香港作為世界貿易組織（WTO）單獨成員的地位。美方的有關規定除了可能不符合世貿規定外，也無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身的利益。

港府發言人表示，香港特別行政區在“一國兩制”下享有單獨關稅區的獨特地位，是根據國家憲法和基本法賦予的，並獲世貿等多邊組織認可，“並非個別國家施予或可以撤銷。”

美方通告新規定於45天後實施，針對其中重要的具體執行細節，港府正透過駐華盛頓經濟貿易辦事處向美國當局了解及理清，以決定進一步的行動。如有需要，港府不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。

美國要求香港出口貨物更換標籤 貿易優惠就此終結

美國取消香港貿易優惠地位的決定開始付諸實施。美國政府宣布從香港出口到美國的貨物都必須貼上中國製造的標籤。香港出口貨物將與中國大陸出口貨物受到同等待遇。

美國海關當局8月11日發布公告稱，自9月25日起，香港出口到美國的貨物必須標明原產地是“中國”，不能夠繼續貼“香港製造”的標籤。

美國海關和邊境保護局在公告中說，美方將給與產品製造商45天的緩衝期，也就是這一規定將從9月25日正式實施。

香港英文報紙南華早報的消息說，美國聯邦公報（Federal Register）網站也發布了內容一樣的通知。

美國政府的這一規定實際上宣布了香港特殊貿易地位的終結，從此，美國給中國輸美商品上加征的高額關稅將同樣使用於香港出口貨物。

香港實施國安法之後，美國政府就明確表示，香港“不再具有足夠的自治權，也不再有理由”繼續享受不同於中國的“差別待遇”。美國海關當局周二採取的這個措施實際上是具體落實美國的對港新政策。

港版國安法7月1日生效。美國認為，北京當局採取的這一措施嚴重傷害了香港的自治和港人長期以來所享有的自由權利，因而香港的一國兩制也就不復存在。

美國總統特朗普7月14日簽署《香港自治法》，要中國為打壓港人的行動承擔責任，他還簽署了一項行政命令，終止香港的特殊待遇。

香港在上個世紀七、八十年代僅僅是一個製造中心，如今早已經成為了中國大陸貨物出口的中轉站。香港本地生產的出口商品只佔香港出口總額中的1%。

據香港官方數據，2018年香港進出口貿易額約11968億美元，其中出口5692億美元。作為美國多年最大貿易夥伴的中國，每年出口貨物中有很大一部份是通過香港出口到美國的。隨着香港貿易優惠地位的喪失，中國對美出口也將承受很大的損失。

香港經濟現在相當低迷，美國海關的這個決定也將會給香港經濟帶來更大的困難。

香港出口商如果不遵守這一規定將會在美國港口受到10%的懲罰性關稅。