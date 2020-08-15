特朗普簽行政令 要求字節跳動90天內出售TikTok在美業務

美國總統特朗普周五簽署一項行政令，責令中國企業字節跳動在90天內出售旗下短視頻平台Tiktok在美業務，從而將此前已Tiktok發出的多次威脅正式化。

廣告 繼續瀏覽後續

在特朗普這一總統令中表示，“有可信的證據使我們相信”，字節跳動有可能會做出“有損美國國家安全的行為”。

法新社報道指，持續幾個月來，特朗普已在未經證實情況下，多次指控Tiktok竊取美國用戶數據，提供給北京使用。

美國財長姆努欽周五也表示，新政令要求字節跳動必須剝離從TikTok美國或從已收購的Musical.ly獲得的所有美國用戶數據。

字節跳動方面對於該政令14日發表聲明回應稱：“正如我們之前所說的，TikTok受到1億美國人的喜愛，它是人們娛樂、自我表達和社交的家園。我們決心將繼續致力於未來給眾多家庭帶來歡樂，為創造者們提供有意義的事業平台。”

在中美關係不斷緊張升高的背景下，特朗普上周已對Tiktok和微信簽署了行政令，自發布日後45天起禁止二者與美國公司進行任何交易。

路透社報道認為，特朗普周五的最新行政令，加大了字節跳動出售TikTok美國業務的壓力，在“法律層面”繼續打壓中國社交媒體應用程序。但也有美國新聞與商業頻道（CNBC）報道指，新行政令對TikTok在某種程度上可能是一件“好事”，因為與此前所限定的45天相比，為其騰出了更多時間以促成收購交易的達成。

特朗普周五這一新法令明確規定，收購Tiktok的買方必須是美國人，並“證明其有意願有能力遵守該法令。”

目前，美國微軟公司正在與字節跳動就收購Tiktok在美等業務進行談判，據美國媒體報道估計，該交易的價值將100億至300億美元之間。而特朗普此前已多次表示，一旦交易完成，大部分的交易金額必須上交給美國財政部，因為只有美國當局的保障才能使交易達成。