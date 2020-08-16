特朗普弟弟病逝 生前力阻侄女出書未果

美國總統唐納德-特朗普的弟弟羅伯特-特朗普（Robert Trump）周六晚間在紐約病逝，終年71歲。他曾試圖阻止侄女瑪麗出書爆料家族內幕攻擊總統特朗普，但未成功。

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白宮周六8.15發布美國總統特朗普特朗普的一份聲明說：“我懷着沉痛的心宣布我的好兄弟羅伯特昨晚平靜離世。他不僅是我的兄弟，也是我最好的朋友。對他的記憶將永存我心。羅伯特，我愛你。安息。

之前，羅伯特-特朗普被送往紐約一家醫院。美國媒體報道說他病情危重，但沒有詳細說明他的疾病性質。

總統特朗普星期五趕往紐約醫院探視他的兄弟，大約45分鐘。離開時他只告訴新聞界，他兄弟正在經歷“艱難時期”。

羅伯特-特朗普出生於1948年，雖然遠不及他的兄長出名，但長期以來一直是家庭房地產帝國不可或缺的一部分，他絕對忠於哥哥唐納德-特朗普。

羅伯特-特朗普曾聯合兄弟姐妹發起司法起訴，要求凍結已故大哥的女兒瑪麗-特朗普在大選前出書，爆料家族內幕。這本書將叔叔唐納德-特朗普形容為一個“有毒家庭的產物”。羅伯特認為這本用來攻擊控告的書是家族的恥辱。不過，暫停出版的限制今年7月被一名法官解除後，一時間暢銷國內外，1周售出130多萬冊。

唐納德·特朗普經常稱他的兄弟羅伯特“很棒”，說他們“從第一天起就建立了很好的關係”。特朗普總統的女兒兼總統顧問伊萬卡-特朗普周六在推特上寫道：“羅伯特叔叔，我們愛你。你在我們的心裡，也在我們的祈禱里。