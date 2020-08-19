甲骨文加入收購TikTok在美業務戰場 特朗普表示支持

據消息人士透露，商業軟件巨頭甲骨文已經和TikTok中國母公司字節跳動部分投資者，就收購TikTok在美國、加拿大、澳洲及新西蘭的業務，展開初步磋商。周二，美國總統特朗普表示，支持甲骨文收購TikTok美國業務。

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甲骨文是最新一家洽購TikTok在美業務的公司，路透社認為，此舉標誌出甲骨文偏離其業務發展戰略。甲骨文目前主要面向企業客戶，其大部分銷售收入來自雲服務和軟件授權。

該公司聯合創始人兼執行董事長埃利森是少數公開支持美國總統特朗普的科技公司負責人之一。由於擔心美國消費者的個人數據安全，特朗普下令字節跳動剝離TikTok。

據不願透露姓名的消息人士表示，甲骨文正與包括泛大西洋資本集團(General Atlantic)和紅杉資本在內的部分字節跳動的投資者合作，對TikTok資產發出收購邀約，挑戰微軟的競爭出價。

字節跳動、TikTok、甲骨文、大西洋資本和紅杉目前均拒絕置評。英國《金融時報》首先報導了甲骨文有意收購TikTok資產的消息。

甲骨文股價周二收漲2.2%，公司市值達到1,690億美元。

本月稍早有消息人士表示，推特已經和字節跳動接觸，有意收購TikTok的美國業務，不過由於其規模較小，且面臨反壟斷審查，因此可能性不大。

美國華爾街日報報道，特朗普在訪問亞利桑那州尤馬市的時候表示說：“我認為甲骨文是一家好公司”，並接著說甲骨文可以收購TikTok的美國業務。

此前，特朗普曾表示，如果美國政府獲得“相當一部分”出售所得款項，他將支持微軟收購TikTok美國業務的努力，但他也表示，還有其他感興趣的潛在買家。

白宮已經加緊努力從美國數字網絡中清除它認為“不可信”的中國應用程序。除了TikTok，特朗普還發布了一項命令，禁止與騰訊控股的WeChat進行交易。