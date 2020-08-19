美民主黨確認拜登為總統候選人，特朗普猛烈抨擊對手

美國民主黨全國代表大會18日晚投票支持前副總統拜登為該黨2020年總統候選人。儘管拜登與謀求連任的現任總統特朗普的對決要在下周共和黨全國代表大會正式確認特朗普為候選人後才真正展開，但特朗普已經開始前往各地為選舉造勢，抨擊民主黨及其總統候選人的力度也不斷升級。

廣告 繼續瀏覽後續

應該說，儘管受新冠病毒疫情影響，拜登並未能如常展開競選宣傳，但顯然在黨內贏得廣泛支持。周二，大部分代表均投票贊成他為該黨總統候選人。民主黨重要人物也紛紛鼎力支持。兩位前總統：已經95歲的卡特及73歲的克林頓周二先後發表視頻演講，稱讚拜登的人品及執政能力的同時，也嚴辭批評特朗普，指責特朗普四年任期將美國推入一種混亂局面。克林頓表示， 白宮橢圓形辦公室原本應當是指揮中心，但卻變成風暴的核心，只有混亂。

曾在2004年參加總統競選的前國務卿克里也發表視頻演說。他尤其批評特朗普的外交政策使得美國不再是自由世界的領頭人。

拜登在民主黨初選活動中的競爭者也陸續加入支持者隊伍。一度民意看好的參議員桑德斯在民主黨全國代表大會首日就闡明了立場；參議員卡瑪拉－哈里斯則成為拜登的副總統競選搭檔。

拜登也在民主黨之外贏得了支持。共和黨人，小布什總統任下擔任國務卿的鮑威爾、共和黨2008年總統候選人麥凱恩的遺孀也都表示支持拜登挑戰將做為共和黨總統候選人的特朗普。麥凱恩生前一直嚴辭批評特朗普。

面對民主黨人的抨擊，謀求連任的特朗普也不甘沉默，批評民主黨及其總統候選人的力度不斷升級。他一方面繼續嘲諷77歲的喬－拜登是“沉睡的喬”，另一方面在18日前往艾奧瓦為選舉造勢時，指責拜登是激進左翼操弄的木偶。特朗普試圖將他與拜登的對立納入一種意識形態對決，稱激進左翼的操弄甚至甚於社會主義。他在支持者的掌聲中表示：中國一定要拜登贏，伊朗一定要拜登贏。

針對民主黨陣營批評他不斷分裂美國，特朗普通過其推特賬號回應說，人們大概忘記了美國在奧巴馬和拜登領導下的分裂程度。他還表示，倘若不曾有奧巴馬擔任總統，他特朗普也不會走進白宮。

至於重創美國的新冠病毒疫情，特朗普強調他的政府挽救了無數人的生命，美國經濟也將更加強大。

民主黨全國代表大會19日繼續舉行。前總統奧巴馬將發表視頻演講。拜登的競選搭檔哈里斯也將發表講話。拜登本人將在周四，大會最後一天發表參選演講。

共和黨將於下周一啟動全國代表大會，確認特朗普為總統候選人。特朗普表示他將在8月27日大會結束時，在白宮草坪上發表參選講話。