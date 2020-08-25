特朗普開啟選戰：指控民主黨大選作弊 承諾再創驚奇

特朗普8月24日在北卡州夏洛特舉行的共和黨全國代表大會的第一天，被正式提名總統候選人，開啟了他爭取連任的征戰。他在大會首日發言預測自己面臨民主黨在大選中作弊。但他同時承諾將會贏。

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特朗普在共和黨大會首日正式被提名為該黨下屆總統候選人後，發表講話，再次重申，民主黨主張通過郵寄投票，會給大面積作弊提供方便。路透社發自夏洛特市的電稿說，由於疫情，美國民主黨要求擴大郵寄投票。路透引述獨立專家說，選舉舞弊在美國比較罕見。

特朗普在大會上指控民主黨各州政府採取嚴格防疫措施是企圖影響11月的大選投票。他說，他們正在做的，是用冠狀病毒來竊取選舉，是用冠狀病毒從美國人民手裡奪走一次公平自由的選舉。他稱：“選舉欺詐，是他們唯一可以我們手裡奪走這次選舉的方法”。然後，他追加一句：“我們會取勝”。特朗普承諾他會像2016年的大選那樣，創造“驚奇”。

在特朗普團隊公布的特朗普連任施政大綱中，中國問題位列重點，特朗普承諾停止對中國的依賴，奪回就業崗位，要在10個月內創造1000萬個新就業崗位，讓北京對冠狀疫情承擔全部責任。此外，他還強調了要加強執法，保護攜帶槍支的權利，減少稅收，重視被遺忘的美國人的利益。

冠狀病毒疫情在美國造成的死亡人數超過17萬6千人，並導致數百萬工作崗位被取消。特朗普的民意因此受到影響。

民主黨在上周該黨的全代會上，正式提名喬-拜登為該黨總統候選人。目前77歲的喬-拜登在民調中領先74歲的唐納德-特朗普。拜登和他的民主黨同僚在上周的代表大會期間，將特朗普描述為“黑暗力量”，並譴責他在任期間讓國家陷入混亂。民主黨人同時強調了該黨的“同情”和“團結”價值觀。