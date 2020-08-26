美國第一夫人梅拉尼亞發言支持丈夫連任 呼籲摒棄暴力

美國共和黨全國代表大會昨天8.25進入第二天。美國第一夫人梅拉尼亞為支持其夫唐納德-特朗普連任，在大會做視頻發言。她稱自己的丈夫不是只說不做的政客，呼籲人們摒棄暴力。她還稱其夫會採取一切措施戰勝疫情。

廣告 繼續瀏覽後續

擔任美國第一夫人的梅拉尼亞四年來一直保持低調。昨天她為了支持丈夫唐納德特朗普連任，從白宮玫瑰園發表講話。針對媒體對其夫的不斷攻擊，她說，我們需要我丈夫再出任4年總統。他不是一個傳統的政治人，他不會只說不做，他會得到成果。

在威斯康辛州非洲裔青年被警方重傷引發暴力抗議之際，身為捷克移民的梅拉尼亞說：我呼籲人們以文明的方式聚集在一起，讓我們能夠努力工作，實現我們美國的標準理想。她還敦促“停止以正義的名義進行暴力和掠奪活動”。在談到美國種族分歧時，她說，和很多人一樣，我也思考我們國家的種族騷亂。我對我們的某一部分歷史並不感到自豪。

在談到冠狀病毒（Covid-19）大流行時，今年50歲的第一夫人梅拉尼亞強調這場疫情對美國造成的衝擊。她說，我們的生活從三月份以來徹底改變了。她強調稱，“我知道很多人感到擔憂，我想告訴你們，你們並不孤單。她還誇獎其夫特朗普對疫情做出的反應，儘管特朗普對疫情的管理受到民主黨的嚴厲批評。這位第一夫人還向選民保證說，她丈夫一定會採取一切手段戰勝這場已殺死18萬美國人的可怕疫情。

法新社說，在共和黨全國代表大會第一天的發言中，冠狀病毒疫情很少被提及，第一夫人梅拉尼亞與前面的發言者有所不同，她在大會第二天談到人們對這場“可怕大流行”的焦慮。