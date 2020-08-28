不敵疫情 美高梅國際度假集團裁員18000人

博弈及餐旅服務業者－美國高梅國際度假集團（MGM Resorts）8月28日表示，新冠病毒大流行造成產業營運困難，美國境內1萬8000名暫時解僱的員工將無法重回工作崗位。

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法新社所見美國高梅國際度假集團執行長霍恩巴克（Bill Hornbuckle）信函內容：“根據聯邦法律規定，企業若在6個月內未召回暫時解僱的員工復職，將須提出解職的日期。”

“很遺憾地，8月31日將是對這些美高梅國際度假集團暫時解僱的員工所提日期，我們無法再請他們重回工作崗位了。”