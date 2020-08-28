目前加州的火災仍在持續，要求房地產開發政策改革、保護現有民居的呼聲變得更為迫切。然而由2018年致命的坎普大火（Camp Fire）引發的在房地產開發政策、火災管理政策等方面的改革，正由於新冠病毒疫情而被推延。

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由於加州目前最為致命的坎普大火，所引發的一系列政策性改革，在2020年已經形成了一系列的法案，據倡導者稱，這些法案由於疫情而被延誤了。

加州大學（UC）農業及自然資源系森林學專家雅娜．瓦拉喬維奇（Yana Valachovic）表示，進行得並不順利，今年還需要做很多工作。

其中一個法案，擬建立一個25億美元基金，這筆錢將從電力消費者的賬單裡面出，這一基金將用於對抗氣候變化、清理植被以及建設更多防火居民區等。但與此同時，加州遭受疫情衝擊，正急着填補540億美元疫情導致的財政赤字。

其中一些改革措施，出自一個“災害性野火損失及重建”（Catastrophic Wildfire Cost and Recovery）的特別委員會，這個委員會於2019年6月，出具了一份詳盡的報告，為加州的立法者、州長提供了建言。這一報告基於對2018年的坎普大火的調查，那次大火造成85人喪生，並摧毀了整個天堂鎮（Paradise）社區。

委員會的建言，包括加州斥巨資，為火災防範、消除提供資金，具體則包括清除易燃物，為民居提供小額撥款、幫助其防火改造等。該委員會還呼籲，加州應當立法，要求各市、縣新建的居民區，必須提供加強的防火設施；在高火險區域建造住宅區，必須額外支付開發費，為長期的防火提供資金。

報告還要求重審將來的住房建設，在加州面臨住房短缺的情況下，這是一個相當有爭議性的問題。州長辦公室屬下的規畫及研究辦公室的主任凱特．戈登（Kate Gordon）在報告中寫道：“在偏遠的郊區建設住房的問題，我們必須對此重新加以審視，是否有必要、如何在火災風險較大的地區建房，在加強、維護電力基礎設施上，必須倍加努力。”

加州高火險地區，生命、財產面臨的危險是相當高的。

據加州森林及防火局，今年北加州由雷電引發的LNU、SCU和CZU這3大雷電複合大火，已經造成6人死亡；8月27日最新的統計顯示，火災已經焚毀了超過1,700幢建築，並損壞了另外的350幢。

該網站的資深經濟學家喬治．拉蒂烏（George Ratiu）表示，由於加州房屋造價高昂，小城鎮一旦發生大火，造成的生命、經濟損失將可能是災難性的，甚至會將整個社區滅掉。

加州野火肆虐，已經對房屋建設安全規範、街區風貌等方面造成了影響，這方面的討論仍在持續。

委員會成員、斯坦福森林環境研究所（Stanford Woods Institute for the Environment）的資深學者邁克爾．瓦納（Michael Wara）表示，由於野火威脅仍在增加，將導致保險公司不願意在高風險房屋地區開展業務。

瓦納並稱，要在民居、基礎設施周圍清理植被及其它易燃物，應當作為優先考量，但所費不貲，在目前加州遭受疫情重創的情況下，很難要求這筆撥款。