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特朗普視察災區

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Avant l'arrivée de Laura, les habitants de Louisiane barricadent maisons et commerces
Avant l'arrivée de Laura, les habitants de Louisiane barricadent maisons et commerces © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
作者： 法廣
1 分鐘

美國總統特朗普8月29日視察了遭受颶風“勞拉”襲擊的路易斯安那州和德克薩斯州，並聽取了有關緊急應對行動和救援工作的簡報。

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據路透社（Reuters）報導，特朗普在一次包括路易斯安那州州長約翰•貝爾•愛德華斯（John Bel Edwards）、美國國會議員和聯邦機構的官員在內的聚會上表示說：“我對這個州所了解的一件事就是，它重建得很快。”

8月27日早些時候，這場巨大的風暴襲擊了路易斯安那州。風速達到每小時240公里，破壞了一些建築物，吹倒了樹木，並切斷了路易斯安那州和德克薩斯州的超過65萬人的電力供應。然而，“勞拉”引起的風暴潮的危害遠遠低於預期。

此次4級颶風造成了至少15人死亡，其中一些人是由於不安全操作發電機而死於一氧化碳中毒。愛德華茲州長稱“勞拉”是近年來襲擊路易斯安那州的最強大的颶風，甚至超過了“卡特琳娜”颶風。2005年的“卡特琳娜”颶風襲擊路易斯安那州時是三級颶風。

特朗普就死亡人數對官員們說：“這是一個巨大的數字，但在之前可能會認為，情況可能會更糟糕。”

8月28日，特朗普簽署了路易斯安那州災難聲明。

他還在路易斯安那州會見了幫助救災的國民警衛隊人員，隨後飛往德克薩斯州的奧蘭治市（Orange）會見了當地官員。

特朗普在查爾斯湖（Lake Charles）會見官員並聽取當地災害簡報。

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